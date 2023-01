Vidéo : Il rappe en lisant un livre pour enfant Posté par Surzurois

Sur TikTok, il partage des vidéos de lui en train de rapper en lisant des livres pour enfants.



Vidéo (1mn32s) : Rapper en lisant un livre pour enfant





SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 151 Karma: 156 Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant 2

Que faut-il en conclure ?

– Le texte de ce livre est écrit pour être rappé ?

Ou bien :

– Pour rapper correctement, il faut que l'écriture soit au niveau d'un livre pour enfant ?

Veuillez développer, argumenter, sourcer.

Z'avez 4 heures.



Que faut-il en conclure ?



– Le texte de ce livre est écrit pour être rappé ?



Ou bien :



– Pour rapper correctement, il faut que l'écriture soit au niveau d'un livre pour enfant ?



Veuillez développer, argumenter, sourcer.



Z'avez 4 heures.



J'attends avec impatience les gentils du camp du bien et du bon qui vont m'expliquer pourquoi le rap est en fait incroyablement riche et culturellement profond... vojack Je suis accro Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 1043 Karma: 1299 Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant 0 Euh pardon ,mais le "yeah" de la fin n'est clairement pas dans le livre...

Amateur! CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17518 Karma: 25579 En ligne ! Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant 0 Vous navigateur est trop vieux Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 473 Karma: 265 Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant 0 @Wok-isme j'aime pas le rap mais oui, c'est riche et culturellement profond. Le cynisme de ton message, il pue de la gueule. belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 496 Karma: 624 Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant 0

@Wok-isme

@SoBas



J'attends avec impatience les gentils du camp du bien et du bon qui vont m'expliquer pourquoi le rap est en fait incroyablement riche et culturellement profond...

Pour moi, c'est surtout là que l'on retrouve le + de violence. c'est même dangereux quand je vois le nombre de rappeurs morts. ils auraient dû rester dans le Jazz… Citation :Pour moi, c'est surtout là que l'on retrouve le + de violence. c'est même dangereux quand je vois le nombre de rappeurs morts. ils auraient dû rester dans le Jazz… Sebmagic J'aime glander ici Inscrit le: 26/11/2007 Envois: 5209 Karma: 1092 Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant 0 Dans la vraie vie :



"He can go like horse feet Klopp Klopp Klopp, he ca......"



"Hé mais attends papa !!! Mais regarde c'est pas un cheval ça !!!" SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 151 Karma: 156 Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant 0

@Willouuu

@Wok-isme j'aime pas le rap mais oui, c'est riche et culturellement profond. Le cynisme de ton message, il pue de la gueule.

Moi, je pense que le rap FUT culturellement profond mais que, depuis quelques années, la culture est la dernière préoccupation des rappeurs… Citation :Moi, je pense que le rap FUT culturellement profond mais que, depuis quelques années, la culture est la dernière préoccupation des rappeurs… Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1143 Karma: 4738 Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant 0 Ca m'a fait directement penser à ça :





Friends...Ross and Rachel Singing Baby Got Back To Emma.. Lol Solostaran Je suis accro Inscrit le: 24/1/2013 Envois: 1892 Karma: 685 Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant 0 @belnea Si tu réduis le rap au rap gangsta alors oui. Mais c'est comme de réduire le manga au hentai (ce qui est souvent le cas d'ailleurs).

Et je n'aime pas le rap, mais je lui reconnais des variations et diversités. Après je reconnais que c'est souvent fait en dépit de toute qualité artistique et pas mal industrialisé comme d'autres courants artistiques. J'imagine que le rap le plus pointu est plutôt underground. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 650 Karma: 2519 En ligne ! Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant Re: Il rappe en lisant un livre pour enfant 0



Ah ben c'est bien Jordan, impossible de coucher le petit maintenant