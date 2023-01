Jeux : Mergetin Posté par Koreus

Le but du jeu est de former des lignes, de 3 blocs ou plus, de nombre de même valeur.

A chaque tour, de nouveaux blocs tombent. Si les nouveaux blocs ne trouvent pas de cases vides, vous avez perdu.

Vous avez une barre d'énergie (5 points). Elle se remplit quand vous faites des combos. Quand la barre est remplie, cela bloque la chute de nouveaux blocs pendant un tour.

Jouer à Mergetin





Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8949 Karma: 3817 En ligne ! Re: Mergetin 0 Bon... score 989 premier tour à voir plus tard. Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1786 Karma: 1179 En ligne ! Re: Mergetin 0 Premier tour, 1694 points.