Vidéo : Un petit chien excité comme une tornade à l'idée de manger Posté par Kilroy1

C'est l'heure de manger et le petit chien s'amuse à faire la tornade.



Vidéo (15s) : Chien tornade





Sur le même sujet :

Vidéo : Un chien découvre la neige (Angleterre) Vidéo : Un chien excité pendant un concours d'agility Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Valcross Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 226 Karma: 247 Re: Un petit chien excité comme une tornade à l'idée... Re: Un petit chien excité comme une tornade à l'idée... 0 Tout ça pour avoir la tête qui tourne et voir sa gamelle en double. Mykel Je viens d'arriver Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 100 Karma: 201 Re: Un petit chien excité comme une tornade à l'idée... Re: Un petit chien excité comme une tornade à l'idée... 0



Je ne le voit tourner que dans un sens.



N’empêche que ça doit être de la bonne pour être aussi excité. Je ne le voit tourner que dans un sens.N’empêche que ça doit être de la bonne pour être aussi excité. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 652 Karma: 2557 Re: Un petit chien excité comme une tornade à l'idée... Re: Un petit chien excité comme une tornade à l'idée... 0





Les dernières minutes de l'ours Knut Cela me rappelle bizarrement cette vidéo Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.