Vidéo : Le traceur Shea Rudolph execute un backflip impressionnant Posté par LeFreund

Dans un village en Grèce, un freerunneur réalise un backflip impressionnant au ras du sol.



Vidéo (5s) : Backflip au ras du sol





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1144 Karma: 4747 Re: Le traceur Shea Rudolph execute un backflip impressio... Re: Le traceur Shea Rudolph execute un backflip impressio... 4 C'est très fort ! Combien de tôles avant d'y arriver ? CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17528 Karma: 25608 Re: Le traceur Shea Rudolph execute un backflip impressio... Re: Le traceur Shea Rudolph execute un backflip impressio... 1 Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21470 Karma: 18131 Re: Le traceur Shea Rudolph execute un backflip impressio... Re: Le traceur Shea Rudolph execute un backflip impressio... 0

YEAH BOY FUNNY MEME CLIP NO COPYRIGHT Turbigo Je masterise ! Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 2940 Karma: 2117 Re: Le traceur Shea Rudolph execute un backflip impressio... Re: Le traceur Shea Rudolph execute un backflip impressio... 0 Il a un papa dentiste.

Et plus ses dents d'origine. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1730 Karma: 3236 Re: Le traceur Shea Rudolph execute un backflip impressio... Re: Le traceur Shea Rudolph execute un backflip impressio... 0

Fake: la vidéo est jouée a l'envers c'est beaucoup moins impressionnant en vrai