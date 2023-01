Vidéo : Le moment où des scientifiques voient les photos d'une espèce de pigeon-faisan jamais photographié auparavant Posté par Wiliwilliam

Cette espèce n'avait pas été documentée depuis 1882 et n'avait jamais été photographiée. Ils ont passé un mois à chercher cette espèce en danger critique d'extinction et, à l'époque, potentiellement éteinte, et nous n'avons jamais vu l'oiseau nous-mêmes. Voir des photos de cet oiseau insaisissable, presque mythique, passant devant notre appareil photo était l'expérience la plus surréaliste et la plus épanouissante que nous aurions pu imaginer.



Jason Gregg, Doka Nason, Eli Malesa, John Mittermeier, Serena Ketaloya et Bulisa Iova étaient les principaux membres de l'équipe d'expédition. Ils ont eu le soutien d'innombrables habitants, dont l'immense connaissance des oiseaux a conduit à ce moment.



L'expédition a été soutenue par American Bird ConservancyLost Birds. Un examen mondial a révélé qu'il s'agissait de l'une des rares espèces d'oiseaux qui ont été 'perdues' depuis plus d'un siècle.



Vidéo (1mn3s) : Réaction de scientifiques après avoir photographié une espèce non observée depuis 140 ans





L'oiseau en question:





@Mahad

Et concrètement ça change quoi pour l'humanité ?



@Mahad

Et concrètement ça change quoi pour l'humanité ?

Rien, comme ton avis! C'est pas pour ça tu ne l'as pas partagé.









(oui, c'est bien moi à l'âge de 13 ans et non, vous ne verrez jamais cette vidéo) Et alors ? Ma sœur aussi en a filmé un il y a 20 ans, elle l'a même présenté pour un exposé à l'école.(oui, c'est bien moi à l'âge de 13 ans et non, vous ne verrez jamais cette vidéo)

@Mahad

Et concrètement ça change quoi pour l'humanité ?



@Mahad

Et concrètement ça change quoi pour l'humanité ?

Rien, comme ton avis! C'est pas pour ça tu ne l'as pas partagé.









(oui, c'est bien moi à l'âge de 13 ans et non, vous ne verrez jamais cette vidéo) Et alors ? Ma sœur aussi en a filmé un il y a 20 ans, elle l'a même présenté pour un exposé à l'école.(oui, c'est bien moi à l'âge de 13 ans et non, vous ne verrez jamais cette vidéo) Makrout Je viens d'arriver Inscrit le: 9/5/2017 Envois: 49 Karma: 62 Re: Le moment où des scientifiques voient les photos d&ap... Re: Le moment où des scientifiques voient les photos d&ap... 3 Je connais des pigeons, je connais des faisans, mais c'est vrai que le pigeon faisan est extrêmement rare. Mister-B Je viens d'arriver Inscrit le: 3/3/2022 Envois: 16 Karma: 50 Re: Le moment où des scientifiques voient les photos d&ap... Re: Le moment où des scientifiques voient les photos d&ap... 3 Si les commentaires de merde disparaissaient pendant 140 ans... je suis pas sur que nos descendants aient une réaction aussi joyeuse en en découvrant un nouveau...



EDIT: Excellente video! ça fait du bien de voir ça! MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1963 Karma: 3798 Re: Le moment où des scientifiques voient les photos d&ap... Re: Le moment où des scientifiques voient les photos d&ap... 1 Moi, je préfère les grues des Causses. C'est moins rare... Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 919 Karma: 1951 Re: Le moment où des scientifiques voient les photos d&ap... Re: Le moment où des scientifiques voient les photos d&ap... 0 @AlexKidd Comme elle est mythique ta réponse j'adore ! marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 580 Karma: 1024 Re: Le moment où des scientifiques voient les photos d&ap... Re: Le moment où des scientifiques voient les photos d&ap... 1

@Mahad

Et concrètement ça change quoi pour l'humanité ?



@Mahad

Et concrètement ça change quoi pour l'humanité ?

Waw !!! la question universelle ! elle marche pour tous les postes, tous les médias, tous les sujets... What a badass question ! Ta question change tout pour l'humanité car elle ne change rien.