Vidéo : Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en place le protège-dents de son adversaire Posté par -Flo-

En plein combat, un combattant de MMA s'arrête quelques secondes pour remettre en place le protège-dents de son adversaire qui était tombé. Sympa !



"Tiens attends t'as perdu ça. Remets-le parce que ça te sera utile pour la prochaine étape."







Vidéo (15s) : Un combattant de MMA remet le protège-dents de son adversaire





Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 192 Karma: 463 Re: Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en ... 0 C'est pour ne pas qu'il trouve d'excuses à sa défaite. LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 627 Karma: 1022 Re: Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en ... 0



Du coup, il le recrache Stellar Je m'installe Inscrit le: 22/1/2013 Envois: 322 Karma: 425 Re: Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en ... Re: Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en ... 2 Ça donne pas forcément envie de le remettre du coup xD Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 656 Karma: 2562 Re: Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en ... Re: Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en ... 0 Alors pourquoi on demande à un mec d'enlever ses lunettes quand on veut le taper ? blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 82 Karma: 104 Re: Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en ... Re: Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en ... 0 "C'est bon tu l'as maintenant ? Oui ? Ok, maintenant je vais faire en sorte qu'il reste là où je l'ai remis ce protège-dents !" Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1055 Karma: 1380 Re: Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en ... Re: Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en ... 0 Vu la position dominante qu’il occupe, ce serait dommage que l’arbitre interrompe le combat pour le protège dent PeterVonBart Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2021 Envois: 48 Karma: 109 Re: Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en ... Re: Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en ... 0 Ca s'appelle cogner avec les manières, rien de particulier là... Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5801 Karma: 8572 En ligne ! Re: Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en ... Re: Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en ... 0 Je vois bien le discours "ouais mais c est pas moi...moi je te cogne sans protege-dents...le truc c est que sans ca j ai pas l assurance...moi je bouge pas si je dois engager ma responsabilité "



Bon dieu ce discours de merde que j entends des que je veux faire un truc mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6723 Karma: 2680 En ligne ! Re: Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en ... Re: Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en ... 0 "Paf" Merci "Paf" il en faut plus "Paf" des gens "Paf" comme vous "Paf" Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5801 Karma: 8572 En ligne ! Re: Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en ... Re: Un combattant de MMA fait une pause pour remettre en ... 0

@mawt1

"Paf" Merci "Paf" il en faut plus "Paf" des gens "Paf" comme vous "Paf"

