Vidéo : La police s'embourbe pendant la manifestation écologiste à Lützerath Posté par vivaberthaga

Hier pendant une manifestation écologiste en Allemagne, la police a eu affaire à un adversaire de taille : la boue !



Vidéo (2mn25s) : Police vs Gadoue (Lützerath)





@Heouaismaggle

2023 ça utilise du charbon pour avoir de l'électricité la honte



Ça utilise du charbon car le backup pilotable de l'éolovoltaique prévu était du gaz fossile Russe qui devait arriver grâce à Nord Stream 1 & 2 (c'est le programme vert Allemand adoubé par Greenpeace).

Il y a eu comme un léger problème en 2022 Citation :Ça utilise du charbon car le backup pilotable de l'éolovoltaique prévu était du gaz fossile Russe qui devait arriver grâce à Nord Stream 1 & 2 (c'est le programme vert Allemand adoubé par Greenpeace).Il y a eu comme un léger problème en 2022 blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 84 Karma: 109 En ligne ! Re: La police s'embourbe pendant la manifestation éc... Re: La police s'embourbe pendant la manifestation éc... 0 mais pourquoi fallait-il qu'ils cherchent à se sortir de la boue en marchant ?

à 4 pattes ou pieds nus (comme l'activiste jésus), la polizei s'en serait bien mieux sorti !



mais pourquoi fallait-il qu'ils cherchent à se sortir de la boue en marchant ?

à 4 pattes ou pieds nus (comme l'activiste jésus), la polizei s'en serait bien mieux sorti !

et pis là, répondre à de la boue avec de la lacrymo, c'est bof quand même (on est d'accord les 2 p'tits coups étaient useless)