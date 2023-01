Vidéo : Comment fêter la nouvelle année avec un hélicoptère ? Posté par Le_Relou

En Chine, un pilote a fêté la nouvelle année en lançant des feux d'artifice depuis son hélicoptère.



Vidéo (56s) : Hélicoptère + Feux d'artifice





Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 153 Karma: 581 Re: Comment fêter la nouvelle année avec un hélicoptère ?... Re: Comment fêter la nouvelle année avec un hélicoptère ?... 8 forto Je m'installe Inscrit le: 23/10/2014 Envois: 184 Karma: 180 Re: Comment fêter la nouvelle année avec un hélicoptère ?... Re: Comment fêter la nouvelle année avec un hélicoptère ?... 1 'MERICA... ah non... CHINA ! Sebmagic J'aime glander ici Inscrit le: 26/11/2007 Envois: 5243 Karma: 1193 Re: Comment fêter la nouvelle année avec un hélicoptère ?... Re: Comment fêter la nouvelle année avec un hélicoptère ?... 1 C'est de là que vient l'expression "faire l'hélicoptère avec sa bite". WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3278 Karma: 10588 Re: Comment fêter la nouvelle année avec un hélicoptère ?... Re: Comment fêter la nouvelle année avec un hélicoptère ?... 0 AMERICA !!!!! … Ah bah non finalement.



Edit @forto hehe tu as ete plus rapide que moi cowboy MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1964 Karma: 3801 Re: Comment fêter la nouvelle année avec un hélicoptère ?... Re: Comment fêter la nouvelle année avec un hélicoptère ?... 0 "C'est bon les gars ! Je m'en vais attaquer Taiwan !" millerf Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 140 Karma: 147 Re: Comment fêter la nouvelle année avec un hélicoptère ?... Re: Comment fêter la nouvelle année avec un hélicoptère ?... 1 J'aurai pensé que la pression de l'air aurait plus dévié les feux d'artifices!!



Mais sinon... Vidéo bof (dans tous les sens du terme)... Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 324 Karma: 1250 Re: Comment fêter la nouvelle année avec un hélicoptère ?... Re: Comment fêter la nouvelle année avec un hélicoptère ?... 0 This is the end... Eternil Je m'installe Inscrit le: 4/9/2015 Envois: 125 Karma: 254 Re: Comment fêter la nouvelle année avec un hélicoptère ?... Re: Comment fêter la nouvelle année avec un hélicoptère ?... 1 On est quand même sur un gros ZERO au niveau de l'intérêt de cette "prouesse" non?! Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 274 Karma: 340 Re: Comment fêter la nouvelle année avec un hélicoptère ?... Re: Comment fêter la nouvelle année avec un hélicoptère ?... 1 D'une stupidité rare.



