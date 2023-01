Vidéo : Comment allumer un feu avec un marteau Posté par Koreus

Saviez-vous qu'il était possible de faire du feu avec un marteau ?



Vidéo (1mn) : Allumer un feu avec un marteau





Sur le même sujet :

Vidéo : Comment retirer facilement un anti-vol magasin sur un vêtement Vidéo : Ouvrir un cadenas Master Lock avec un petit marteau Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2935 Karma: 7813 Re: Comment allumer un feu avec un marteau Re: Comment allumer un feu avec un marteau 2



avec ça : marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 584 Karma: 1035 En ligne ! Re: Comment allumer un feu avec un marteau Re: Comment allumer un feu avec un marteau 0 Il y en a qui trichent...





Exploding Hammer Festival in San Juan de la Vega, Guanajuato, Mexico 2019 SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 240 Karma: 417 Re: Comment allumer un feu avec un marteau Re: Comment allumer un feu avec un marteau 1



La légende dit vrai! -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4495 Karma: 1973 Re: Comment allumer un feu avec un marteau Re: Comment allumer un feu avec un marteau 0 Avec un marteau ET une tige de métal.



"Sur TikTok"

La vidéo est intéressante et horizontale, j'ai du mal à le croire! benuuts Je viens d'arriver Inscrit le: 8/3/2022 Envois: 7 Re: Comment allumer un feu avec un marteau Re: Comment allumer un feu avec un marteau 0 Je vais faire le captain obvious mais le marteau était déjà chaud. Impossible de monter à ~700°C juste en tapant dessus Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.