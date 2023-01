Vidéo : Il vient en aide à un martin-pêcheur les pattes collées par le froid sur un garde-corps métallique Posté par Koreus

Un homme a vu un martin-pêcheur en détresse les pattes collées sur une barre métallique d'un garde-corps. Il est lui a donné un petit coup de main.



Vidéo (1mn22s) : Sauvetage d'un martin-pêcheur les pattes collées sur une barre métallique





Pas un merci... rien...

Avec un marteau c'est plus rapide.

Cool pour l oiseau qui est pas tombé sur un bourrin qui aurait tiré dessus comme un con!!

@Neutre

Avec un marteau c'est plus rapide.



Je me demande si le martin pêcheur est calme parce qu'il comprend qu'on lui vient en aide, ou si c'est parce que ça fait un moment qu'il était là à se débattre et qu'il est à bout de force?

Comme d'hab pas un merci

Moi je lui aurais pisser dessus, comme ca l'oiseau aurait appris la technique pour se libérer seul !

(ceci est ironique)





