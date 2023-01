Vidéo : Un homme lance un nouveau type de feu d'artifice Posté par Koreus

Un homme lance un nouveau type de feu d'artifice à tête chercheuse



Vidéo (6s) : Missile à tête chercheuse





C'est con mais j'ai bien ricané

J'ai pas mieux :p

Qui aurait pu prévoir une telle trajectoire ?

Le titre du missile à tête chercheuse est excellent, il aurait fallu le conserver

Le "oh, shit" de la fin est particulièrement bien prononcé, et avec retenue.

J'ai pas mieux :p Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 327 Karma: 1321 Re: Un homme lance un nouveau type de feu d'artifice Re: Un homme lance un nouveau type de feu d'artifice 0 Qui aurait pu prévoir une telle trajectoire ? Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 1280 Karma: 661 Re: Un homme lance un nouveau type de feu d'artifice Re: Un homme lance un nouveau type de feu d'artifice 0 Le titre du missile à tête chercheuse est excellent, il aurait fallu le conserver Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 324 Karma: 626 Re: Un homme lance un nouveau type de feu d'artifice Re: Un homme lance un nouveau type de feu d'artifice 0 Le "oh, shit" de la fin est particulièrement bien prononcé, et avec retenue.



Savoir jurer correctement en toutes circonstances, c'est aussi ça, la classe.

Les fameux feux d'artifice de chez Wish...

Etrange.. c'est comme si le destin avait vraiment choisi cette personne et aucune autre.