Vidéo : Il teste le freinage automatique d'urgence de sa Volkswagen Polo Posté par Koreus

Au Brésil, un conducteur s'est filmé au volant de sa Polo pour tester le freinage automatique d'urgence.



Vidéo (14mn3s) : Test du freinage automatique d'urgence

Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Sebmagic J'aime glander ici Inscrit le: 26/11/2007 Envois: 5281 Karma: 1238 En ligne ! Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... 1 Rendez-vous demain pour un nouvel épisode de "et si on testait ?".



Demain, nous essaierons de savoir si cette même voiture détecte mieux les bords de falaise. Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 291 Karma: 1034 Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... 2 Dans les nouvelles voitures, il faudrait surtout une fonction intelligence artificielle ...pour compenser Nutell_moi Je masterise ! Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 2056 Karma: 3283 Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... 0 Terme adéquat, faites votre choix :



âne bâté, benêt, imbécile, niais, nigaud, sot, abruti, andouille, bêta, buse, cloche, crétin, empoté, saucisse, banane, cornichon, couillon, courge, gland, manche, nouille, taré, tête de nœud, trou du cul, truffe. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2735 Karma: 6182 Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... 1



Pourtant le message de la vidéo était clair :





C'est Quoi le Front Assist ? Pour info, cela marche entre 20 et 60Km/h...Pourtant le message de la vidéo était clair :C'est Quoi le Front Assist ? CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17593 Karma: 25839 En ligne ! Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... 0 Il a de la chance que les airbags ne se soient pas déclenchés. Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 702 Karma: 1258 Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... 1 Sa voiture ? Il est donc du genre à laisser la protection sur la façade de son téléphone ? Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 325 Karma: 627 Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... 0 En tongs, c'était déjà mal barré... Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 155 Karma: 604 Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... 0 Je n'en attendais pas moins d'une telle vidéo. Merci @Koreus Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5813 Karma: 8590 Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... 0 J esperes que la voiture en face faisait partie de l experience. Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1789 Karma: 1180 Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... Re: Il teste le freinage automatique d'urgence de sa... 0



Volkswagen Das Auto !! (Full HD) La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic176201.html