Vidéo : Quand tu entends un drôle de bruit à l'intérieur d'une grotte Posté par Wiliwilliam

Le randonneur a entendu un bruit dans une cave. Son instinct de survie lui a recommandé d'aller voir ce que c'était.



Vidéo (16s) : Un randonneur découvre un puma dans un grotte





Auteur Conversation Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 662 Karma: 2568 Re: Quand tu entends un drôle de bruit à l'intérieur... Re: Quand tu entends un drôle de bruit à l'intérieur... 0 "Son instinct de survie lui a recommandé d'aller voir ce que c'était" ; cette phrase ne veut rien dire kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2735 Karma: 6182 Re: Quand tu entends un drôle de bruit à l'intérieur... Re: Quand tu entends un drôle de bruit à l'intérieur... 0

@Kwisatz

"Son instinct de survie lui a recommandé d'aller voir ce que c'était" ; cette phrase ne veut rien dire



Celle d'après est tout autant bizarre...



"L'animal lui a fait signe qu'il ne voulait pas être dérangé. Cela a suffi au randonneur pour faire demi-tour."





N'importe quels félins déteste qu'on arrive derrière lui... Et pas que les félins d'ailleurs. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1150 Karma: 4757 Re: Quand tu entends un drôle de bruit à l'intérieur... Re: Quand tu entends un drôle de bruit à l'intérieur... 2 Perso si j'entends un bruit dans un truc pareil, ça me me vient pas directement à l'idée de m'y engouffrer...

Il a de la chance de ne pas s'être fait attaquer !

Il a de la chance de ne pas s'être fait attaquer ! Maitre_Cube Je suis accro Inscrit le: 21/3/2016 Envois: 607 Karma: 812 Re: Quand tu entends un drôle de bruit à l'intérieur... Re: Quand tu entends un drôle de bruit à l'intérieur... 3 @Kwisatz @kpouer bah c'est du 2nd degrés, justement son instinct de survis aurait du lui recommandé de partir en courant en criant "maaammmann !!!", mais lui il a fait quelque chose de contrintuitif.

J'ai trouvé ça drôle.

@Kwisatz @kpouer bah c'est du 2nd degrés, justement son instinct de survis aurait du lui recommandé de partir en courant en criant "maaammmann !!!", mais lui il a fait quelque chose de contrintuitif.

J'ai trouvé ça drôle.

Apparemment quand on dit que le 2nd degrés est en train de disparaitre, c'est vrai. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5813 Karma: 8590 Re: Quand tu entends un drôle de bruit à l'intérieur... Re: Quand tu entends un drôle de bruit à l'intérieur... 0 Étonnant quand même. De nos jours il a pas cherché le selfie Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 155 Karma: 604 Re: Quand tu entends un drôle de bruit à l'intérieur... Re: Quand tu entends un drôle de bruit à l'intérieur... 1 Il serait temps de changer d'instinct de survie, celui-ci ne me semble pas très fiable.