Vidéo : Une grande roue fonctionnant à l'énergie humaine en Inde Posté par Rhododendron

Dans cette fête foraine en Inde, la grande roue fonctionne à l'énergie humaine



Vidéo (14s) : Grande roue en Inde





momo57 Re: Une grande roue fonctionnant à l'énergie humaine... Ecologique !!!! Jinroh Re: Une grande roue fonctionnant à l'énergie humaine... Bien sur, on oublie de montrer le reste de la video...quand le même gars est chargé de stopper le bazard tryfax Re: Une grande roue fonctionnant à l'énergie humaine... Je ne vois pas du tout ce qui pourrait mal ce passer ! pit07 Re: Une grande roue fonctionnant à l'énergie humaine... Et si je mettais mes gosses dans ces cabines de taule rouillées soudées par le paysan du coin et propulsé par ce "professionnel" qui marche sur les tuyau ? #bonneidee CrazyCow Re: Une grande roue fonctionnant à l'énergie humaine... C'est un euphémisme de dire que les normes de sécurité ne sont pas les mêmes partout Apowers Re: Une grande roue fonctionnant à l'énergie humaine... Sûr ou pas sûr, leur petit manège tourne plutôt pas mal. payelatienne Re: Une grande roue fonctionnant à l'énergie humaine... ça peut paraitre absurde, mais j'aurai limite plus confiance qu'avec les piles de normes ISO mes coui.., procédures qualités, process de conformité, contrôles..etc que tout le monde remplie sans réfléchir en cochant des cases sans rien comprendre dans nos pays "développés".. ender666 Re: Une grande roue fonctionnant à l'énergie humaine...

https://www.koreus.com/video/grande-roue-humaine.html Pas nouveau chez eux... Remember 2008... Nark0t1k Re: Une grande roue fonctionnant à l'énergie humaine...

@ender666

Pas nouveau chez eux... Remember 2008...

https://www.koreus.com/video/grande-roue-humaine.html



Du coup marrant de comparer les commentaires 2008 vs 2023 pour ce qui semble être la même chose ^^