Vidéo : Ecrire sur un calamar comme sur un écran tactile

Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2013 Envois: 2203 Karma: 249

Re: Ecrire sur un calamar comme sur un écran tactile Re: Ecrire sur un calamar comme sur un écran tactile 1 Moi perso ça me rend triste plus qu’autre chose. On vit vraiment dans un monde chelou où s’amuser d’un animal mort fait des vues sur internet…