Vidéo : Un ascenseur où la sécurité n'est pas une priorité Posté par BalleAuCentre

J'ai connu l'époque ou il n'y avait pas forcément de porte sur la cabine, uniquement sur les paliers, mais là j'avoue que je n'aurais pas été serein



Vidéo (16s) : Un ascenseur pas rassurant





Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 941 Karma: 1109 Re: Un ascenseur où la sécurité n'est pas une priori... 4 papasan Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 416 Karma: 699 Re: Un ascenseur où la sécurité n'est pas une priori... 0 C'est surfait Dubaï BobdOclande Je m'installe Inscrit le: 17/10/2017 Envois: 324 Karma: 974 Re: Un ascenseur où la sécurité n'est pas une priori... 0 Ca sent le fake, on est d'accord ? Crazy-13 Koreus Addict Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 80392 Karma: 7506 Re: Un ascenseur où la sécurité n'est pas une priori... 0 Franchement je trouve que ça va, j'ai vu pire dans des tours de cités. Slider1 Je m'installe Inscrit le: 23/5/2005 Envois: 483 Karma: 66 Re: Un ascenseur où la sécurité n'est pas une priori... 1

La vidéo est déjà passée :



La vidéo est déjà passée :

Paternoster Lift - Through the Basement & Over the Top Ça me rappelle le paternoster, un ascenseur continu