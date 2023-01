Vidéo : Un livre pour en savoir plus sur les positions sexuelles que les hommes détestent Posté par Koreus

Au milieu d'une rue, un homme feuillette un livre qu'il vient d'acheter, sur les positions sexuelles que les hommes détestent



Vidéo (7s) : Positions sexuelles que les hommes détestent





Auteur Conversation Dhiwal Je suis accro Inscrit le: 15/5/2011 Envois: 1021 Karma: 1813 Re: Un livre pour en savoir plus sur les positions sexuel... Re: Un livre pour en savoir plus sur les positions sexuel... 0 Pfouh... J'aimerais bien connaître le bilan carbone complet, juste pour cette vanne. Moustache Je m'installe Inscrit le: 4/10/2022 Envois: 434 Karma: 380 En ligne ! Re: Un livre pour en savoir plus sur les positions sexuel... Re: Un livre pour en savoir plus sur les positions sexuel... 2

@Dhiwal

Pfouh... J'aimerais bien connaître le bilan carbone complet, juste pour cette vanne.

Tu peux toujours le convertir en cahier de dessins pour ton gosse. JCM77 Je suis accro Inscrit le: 4/4/2018 Envois: 1333 Karma: 1357 Re: Un livre pour en savoir plus sur les positions sexuel... Re: Un livre pour en savoir plus sur les positions sexuel... 1

@Moustache

Citation :

@Dhiwal

Pfouh... J'aimerais bien connaître le bilan carbone complet, juste pour cette vanne.

Mais pas au crayon de papier le dessin ! ( La mine en carbone, tout ça, tout ça… )



Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 333 Karma: 630 Re: Un livre pour en savoir plus sur les positions sexuel... Re: Un livre pour en savoir plus sur les positions sexuel... 1 Revenant de New-York, je me permets de souligner que même pour cette ânerie, le type a fait une sacrée affaire : plus grand-chose ne coûte 9$ là-bas... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2938 Karma: 7832 Re: Un livre pour en savoir plus sur les positions sexuel... Re: Un livre pour en savoir plus sur les positions sexuel... 1 Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 671 Karma: 2605 Re: Un livre pour en savoir plus sur les positions sexuel... Re: Un livre pour en savoir plus sur les positions sexuel... 0

@Moustache

Citation :

@Dhiwal

Pfouh... J'aimerais bien connaître le bilan carbone complet, juste pour cette vanne.

ou en rouleaux de PQ pour ta ....



