Vidéo : Il fait une musique au piano à partir d'une sonnerie de l'iPhone Posté par Koreus

Il fait une chanson au piano à partir de la sonnerie de l'alarme de l'iPhone





Vidéo (1mn18s) : La sonnerie Ouverture de l'iPhone devient une musique





Sur le même sujet :

Vidéo : iPhone MetroGnome Remix Vidéo : Danser sur les sonneries iPhone Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Nark0t1k Je suis accro Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 623 Re: Il fait une musique au piano à partir d'une sonn... Re: Il fait une musique au piano à partir d'une sonn... 0



A ajouter la la longue liste des marimba remix.



EDIT: Ah ben c'est plus marimba mnt apparemment :s J'ai été surpris il y à 10 ans que les premiers on commencer à faire ca... maintenant ca me surprend moinsA ajouter la la longue liste des marimba remix.EDIT: Ah ben c'est plus marimba mnt apparemment :s Gibet Je m'installe Inscrit le: 23/7/2021 Envois: 142 Karma: 165 Re: Il fait une musique au piano à partir d'une sonn... Re: Il fait une musique au piano à partir d'une sonn... 0 J'adore! Je ne me lasse pas de ce magnifique instrument (je parle bien sûr du piano, pas de l'Iphone :D) ! Prezz Je viens d'arriver Inscrit le: 8/2/2015 Envois: 57 Karma: 65 En ligne ! Re: Il fait une musique au piano à partir d'une sonn... Re: Il fait une musique au piano à partir d'une sonn... 0 Je trouve qu'il y a comme un petit air de Hans Zimmer. blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 85 Karma: 110 En ligne ! Re: Il fait une musique au piano à partir d'une sonn... Re: Il fait une musique au piano à partir d'une sonn... 2 "de mon temps", on prenait des mélodies pour en faire des sonneries

aujourd'hui, on prend des sonneries pour en faire des mélodies ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.