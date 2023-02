Vidéo : Couper du bois peut couter cher Posté par Koreus

Quand tu veux faire des économies en coupant ton bois...



Vidéo (9s) : Couper du bois #FAIL





Sur le même sujet :

Vidéo : Une blonde lance une hache sur une cible Vidéo : Couper du bois sans bras Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation robiwan Je viens d'arriver Inscrit le: 26/2/2017 Envois: 71 Karma: 469 Re: Couper du bois peut couter cher Re: Couper du bois peut couter cher 0 Pourquoi c'est filmé ça au juste ? Ça sent le fake. Gibet Je m'installe Inscrit le: 23/7/2021 Envois: 145 Karma: 164 Re: Couper du bois peut couter cher Re: Couper du bois peut couter cher 0



https://www.youtube.com/watch?v=E4kX9sdpuMc Si c'est un Nokia 3310, il peut s'inquiéter pour sa lame de hache! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1155 Karma: 4762 En ligne ! Re: Couper du bois peut couter cher Re: Couper du bois peut couter cher 2 C'est hachement ballot ! Gizmo091 Je m'installe Inscrit le: 18/2/2008 Envois: 270 Karma: 280 Re: Couper du bois peut couter cher Re: Couper du bois peut couter cher 2

@Bricci

C'est hachement ballot !



Faut-il qu'il en hachette un nouveau ? Citation :Faut-il qu'il en hachette un nouveau ? ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1760 Karma: 3436 Re: Couper du bois peut couter cher Re: Couper du bois peut couter cher 0 Bon ben il a plus qu'à devenir Youtubeur et faire une sponso Rhinoshield. Kokoon Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 470 Karma: 332 Re: Couper du bois peut couter cher Re: Couper du bois peut couter cher 0

@Gizmo091

Citation :

@Bricci

C'est hachement ballot !



Faut-il qu'il en hachette un nouveau ?

hey stop, on va pas avoir un festival de jeux de mots pourris hache à que fois. Citation :hey stop, on va pas avoir un festival de jeux de mots pourris hache à que fois. Hugo-Drax Je m'installe Inscrit le: 26/5/2016 Envois: 255 Karma: 1379 En ligne ! Re: Couper du bois peut couter cher Re: Couper du bois peut couter cher 0

@Kokoon

Citation :

@Gizmo091

Citation :

@Bricci

C'est hachement ballot !



Faut-il qu'il en hachette un nouveau ?

hey stop, on va pas avoir un festival de jeux de mots pourris hache à que fois.



Complètement, c'est hachier. Citation :Complètement, c'est hachier. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2475 Karma: 3275 En ligne ! Re: Couper du bois peut couter cher Re: Couper du bois peut couter cher 0

@robiwan

Pourquoi c'est filmé ça au juste ? Ça sent le fake.



Il y a plein de gens qui se filme en train de couper du bois...pour montrer comment le couper, montrer leur hache, leur tronçonneuse, montrer à leur femme que se sont des hommes...



Là le truc louche, c'est qu'il découpe une section de 15cm.



Je dirai donc comme toi...fake. Citation :Il y a plein de gens qui se filme en train de couper du bois...pour montrer comment le couper, montrer leur hache, leur tronçonneuse, montrer à leur femme que se sont des hommes...Là le truc louche, c'est qu'il découpe une section de 15cm.Je dirai donc comme toi...fake. psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 736 Karma: 1584 En ligne ! Re: Couper du bois peut couter cher Re: Couper du bois peut couter cher 0 Allo...allo...ça va couper ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.