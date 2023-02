Vidéo : Pensez à laver vos champignons quand vous revenez d'une cueillette Posté par Rhododendron

Ces promeneurs s'apprêtaient à cueillir un magnifique Cèpe de Bordeaux, Boletus edulis, quand soudain...



Vidéo (20s) : Le champignon et le renard





Auteur Conversation Sebmagic J'aime glander ici Inscrit le: 26/11/2007 Envois: 5357 Karma: 1362 En ligne ! Re: Pensez à laver vos champignons quand vous revenez d&a... Re: Pensez à laver vos champignons quand vous revenez d&a... 0 Je crois qu'il avait envie de "cèpes", comme diraient les jeunes. Plougaden Je m'installe Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 131 Karma: 710 Re: Pensez à laver vos champignons quand vous revenez d&a... Re: Pensez à laver vos champignons quand vous revenez d&a... 0

C'est d'autant plus vrai que l'urine de renard peux transmettre l'échinococcose.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chinococcose "Pensez à laver vos champignons quand vous revenez d'une cueillette."C'est d'autant plus vrai que l'urine de renard peux transmettre l'échinococcose. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1158 Karma: 4775 Re: Pensez à laver vos champignons quand vous revenez d&a... Re: Pensez à laver vos champignons quand vous revenez d&a... 0 "Au delà de l’aspect purement gastronomique, le renard peut véhiculer une maladie grave transmissible à l’homme : l’échinococcose alvéolaire. Ce sont normalement les selles du renard qui sont porteuses d’œufs contaminés par le ténia que porte en lui le renard, et qui peuvent être à l’origine de la maladie chez l’homme. Mais par mesure de précaution, il est donc recommandé de laver l’ensemble des champignons que l’on ramasse en forêt ! Bon appétit!" SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 259 Karma: 456 En ligne ! Re: Pensez à laver vos champignons quand vous revenez d&a... Re: Pensez à laver vos champignons quand vous revenez d&a... 0



"Celui-là c'est le mien… snif… ah non"