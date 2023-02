Vidéo : Un immeuble s'effondre après le tremblement de terre en Turquie Posté par Wiliwilliam

Dans une ville en Turquie, des passants ont filmé l'effondrement d'un immeuble après le violent séisme qui a touché le pays.



Vidéo (55s) : Un immeuble s'effondre en Turquie après le séisme





Vidéo : Balancement d'immeubles pendant un séisme (Japon) Vidéo : Un séisme de magnitude 7,1 secoue Mexico

Bricci Je suis accro Re: Un immeuble s'effondre après le tremblement de t... Oh punaise, les pauvres ! C'est dramatique... Angeus Je suis accro Re: Un immeuble s'effondre après le tremblement de t... Je me demande si c'est pas le deuxième tremblement de terre qui a scellé le sort de ce bâtiment. Tempo123 Je m'installe Re: Un immeuble s'effondre après le tremblement de t... Un appartement qui s'effondre, une vie qui s'écroule. Soyons heureux de rentrer chez nous ce soir.



J'imagine que les occupants avaient été évacués avant de filmer... CrazyCow Re: Un immeuble s'effondre après le tremblement de t...





Une autre vidéo impressionnante du second tremblement de terre qui a eu lieu ce matin à 11h26 lors d'un direct à la TV. Avec une magnitude proche du précédent et de nombreux bâtiments déjà abimés, le bilan des victimes ne fait que s'alourdir. Gudevski Re: Un immeuble s'effondre après le tremblement de t... C'est à la limite du voyeurisme.