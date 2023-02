Vidéo : Quand tu commets une erreur avec une scie circulaire SawStop Posté par NeZeiQei

Quand tu commets une erreur avec une scie SawStop... ce n'est pas très grave.



Vidéo (38s) : SawStop sauve des doigts





Le système est activé lorsqu'une forte résistance est détectée par les capteurs

@Koreus, le système est activé en réalité par la détection d'un signal électrique (celui généré par le corps), et non pas une résistance, ce qui explique le délai de réaction extrêmement court! Si c'était par résistance les gars auraient le temps d'avoir le doigt entièrement coupé.



@Koreus, le système est activé en réalité par la détection d'un signal électrique (celui généré par le corps), et non pas une résistance, ce qui explique le délai de réaction extrêmement court! Si c'était par résistance les gars auraient le temps d'avoir le doigt entièrement coupé.



C'est expliqué ici pour les anglophones. J'avais vu des démos avec des saucisses (les gars prennent pas de risque!), c'est plus impressionnant de voir des images en situation!

J'ai connu un gars qui avait perdu deux doigts de la même manière avec du vieux matériel, ça fait bizarre en serrant la main...

La seconde vidéo est dingue, le mec aurait vraiment pu se faire très mal avec une scie standard.



@Koreus, le système est activé en réalité par la détection d'un signal électrique (celui généré par le corps), et non pas une résistance, ce qui explique le délai de réaction extrêmement court! Si c'était par résistance les gars auraient le temps d'avoir le doigt entièrement coupé.



J'avais vu des démos avec des saucisses (les gars prennent pas de risque!), c'est plus impressionnant de voir des images en situation!

Et j'avoue que je n'arrive pas à comprendre l'intention du premier mec quand il touche la scie ?



C'est quand même beau la science...



Et j'avoue que je n'arrive pas à comprendre l'intention du premier mec quand il touche la scie ?

Il devait pas être concentré et a oublié que sa lame tournait.

Citation : Le système est activé lorsqu'une forte résistance est détectée par les capteurs



@Koreus, le système est activé en réalité par la détection d'un signal électrique (celui généré par le corps), et non pas une résistance, ce qui explique le délai de réaction extrêmement court! Si c'était par résistance les gars auraient le temps d'avoir le doigt entièrement coupé.



C'est expliqué ici pour les anglophones. J'avais vu des démos avec des saucisses (les gars prennent pas de risque!), c'est plus impressionnant de voir des images en situation!





Mais du coup si on se protège avec des gants, ça marche moins bien ?

Tout ce sang répandu, quelle horreur !!! Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 220 Karma: 549 Re: Quand tu commets une erreur avec une scie circulaire ... Re: Quand tu commets une erreur avec une scie circulaire ... 0 Impressionnant ... super technologie.

Je sais pas si c'est largement répandu dans les ateliers mais il doit y avoir quelques menuisiers qui en rêvent la nuit.

Non, ça marchera pareil, la lame s'arrêtera lorsqu'elle aura atteint ta peau, après avoir traversé ton gant.

A noter que la lame est stoppée en 3 à 5 millisecondes , et non 1/10e de seconde comme écrit en description.

A noter que la lame est stoppée en 3 à 5 millisecondes , et non 1/10e de seconde comme écrit en description. Beebop Dalmatiens Inscrit le: 10/6/2022 Envois: 101 Karma: 87 Re: Quand tu commets une erreur avec une scie circulaire ... Re: Quand tu commets une erreur avec une scie circulaire ... 0 Whou la vache, je n'avais pas lu la description avant, par deux fois j'ai tachycardé de ouf.

Citation : Le système est activé lorsqu'une forte résistance est détectée par les capteurs



@Koreus, le système est activé en réalité par la détection d'un signal électrique (celui généré par le corps), et non pas une résistance, ce qui explique le délai de réaction extrêmement court! Si c'était par résistance les gars auraient le temps d'avoir le doigt entièrement coupé.



C'est expliqué ici pour les anglophones. J'avais vu des démos avec des saucisses (les gars prennent pas de risque!), c'est plus impressionnant de voir des images en situation!





Mais du coup si on se protège avec des gants, ça marche moins bien ?

Pour info, on dit qu'il ne faut jamais utiliser de gants amples avec une scie circulaire car si ton gant est attrapé par la scie, ça t'embarque toute la main et tu finis plus amoché que sans gant. Il faut soit utiliser des gants moulants, soit pas du tout de gants.