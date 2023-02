Vidéo : Quand un pic glandivore fait ses réserves dans les murs d'une maison Posté par Acherontia

Appelé pour un problème d'insectes, un désinsectisateur découvre plus de 300 kg de glands dans le mur d'une maison.



Vidéo (1mn6s) : Il découvre 300 kg de glands dans un mur





















Nerio Je suis accro Re: Quand un pic glandivore fait ses réserves dans les mu... pour info ils peuvent faire du café avec, de la farine... enfin plein de truc! c'est comestible le gland! faudrait peut être trouvé le trou par lequel il les fou les glands! parceque sinon ils vont en retrouver régulièrement! en tout cas belle réserve Makrout Je viens d'arriver Re: Quand un pic glandivore fait ses réserves dans les mu... Est-il prévu de restituer cette saisie à son propriétaire ?, le pauvre, c'est peut-être des années d'épargne.. Que fait la police ?

pour info ils peuvent faire du café avec, de la farine... enfin plein de truc! c'est comestible le gland! faudrait peut être trouvé le trou par lequel il les fou les glands! parceque sinon ils vont en retrouver régulièrement! en tout cas belle réservepour info ils peuvent faire du café avec, de la farine... enfin plein de truc! c'est comestible le gland! Makrout Je viens d'arriver Inscrit le: 9/5/2017 Envois: 55 Re: Quand un pic glandivore fait ses réserves dans les mu... Re: Quand un pic glandivore fait ses réserves dans les mu... 0 Est-il prévu de restituer cette saisie à son propriétaire ?, le pauvre, c'est peut-être des années d'épargne..

Que fait la police ?



@Nerio L'ONF achète les glands 2€50 le litre sinon.. _hans Je m'installe Re: Quand un pic glandivore fait ses réserves dans les mu... L'oiseau n'a pas glandé ! Stromtooper Je m'installe Re: Quand un pic glandivore fait ses réserves dans les mu... Et hop une isolation gratuite et biodégradable ! Nutell_moi Je masterise ! Re: Quand un pic glandivore fait ses réserves dans les mu... @Nerio ah tiens oui. Du café de gland. Merci de l'info ! Pour les curieux du goût, je cite : "la rondeur du gland rappelle la chicorée"

Fabiolo Je suis accro Re: Quand un pic glandivore fait ses réserves dans les mu... Ceci-dit ça doit aider à l'isolation. WeWereOnABreak Je masterise ! Re: Quand un pic glandivore fait ses réserves dans les mu... marcaflushhh Je suis accro Re: Quand un pic glandivore fait ses réserves dans les mu... Pour ceux qui ne connaissent pas... Le Pic Glandivore est un insecte de la famille des ongulés. (Photo prise à l'échelle 1:1 selon la taille de votre écran)



Pour ceux qui ne connaissent pas... Le Pic Glandivore est un insecte de la famille des ongulés. (Photo prise à l'échelle 1:1 selon la taille de votre écran)