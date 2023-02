Vidéo : On peut faire des rencontres insolites en prenant l'ascenseur Posté par Koreus

On peut faire des rencontres insolites en prenant l'ascenseur... à condition de lever les yeux de son écran de téléphone.



Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1169 Karma: 4821 En ligne ! Re: On peut faire des rencontres insolites en prenant l&a... Re: On peut faire des rencontres insolites en prenant l&a... 0 Hahaha la première réaction du mec est magique !

La placidité du chien l'est tout autant !

