Vidéo : Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo Posté par BalleAuCentre

Ames sensibles s'abstenir



Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo en donnant un coup de patte arrière.



Vidéo (36s) : Rodéo Fail





LeMiniMilgram Kapybara Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 7488 Karma: 19524 En ligne ! Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo 0 Il devrait pourtant s'avoir qu'on ne doit pas jouer avec la nourriture!!! Jay_Padami Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 245 Karma: 236 Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo 2 Le truc il fait 10x ton poids et 10x ta force gros, arrête de le faire chier ^^ dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2942 Karma: 7849 Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo 0 heureusement qu'il avait un casque ... nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 820 Karma: 1945 Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo 0 Sélection naturelle pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 378 Karma: 572 Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo 0 @dtclulu J'ose pas imaginer le résultat s'il ne l'avait pas... Nikus Je viens d'arriver Inscrit le: 21/11/2022 Envois: 8 Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo 0 Il n'a pas taper assez fort! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2942 Karma: 7849 Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo 0 @pasdebol c'est comme les pilotes kamikazes japonais qui portaient un casque ... Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 225 Karma: 558 Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo 0 Si t'avais foutu la paix à cette pauvre bête, tu boufferais pas exclusivement de la soupe et des compotes pour les 6 prochains mois ... Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 300 Karma: 1100 Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo 0 le "âmes sensibles s'abstenir" c'est pour le taureau j'espère ? Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1180 Karma: 4856 En ligne ! Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo 1



Il y a des fois où ça passe ! Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 686 Karma: 2681 Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo 1 c'est donc ça le super Bull ? LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 662 Karma: 1138 En ligne ! Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo 0

@pasdebol

@dtclulu J'ose pas imaginer le résultat s'il ne l'avait pas...



Oh, si allez ose

Oh, si allez ose Rico_bzh Je viens d'arriver Inscrit le: 24/7/2015 Envois: 78 Karma: 443 Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo Re: Un taureau met rapidement fin à une partie de rodéo 0 t'as joué, t'as perdu !