Vidéo : Un éleveur découvre une vache sur son toit Posté par -LeZ-

Quand un éleveur découvre une vache sur son toit.



Vidéo (15s) : Une vache sur un toit





Pyrael Je m'installe Inscrit le: 13/11/2012 Envois: 235 Karma: 270 Re: Un éleveur découvre une vache sur son toit Re: Un éleveur découvre une vache sur son toit 1 Plutôt costaud la toiture, quand on s'imagine le poids pour quelques cm² de sabots ! madflo Je m'installe Inscrit le: 1/6/2007 Envois: 246 Karma: 249 Re: Un éleveur découvre une vache sur son toit Re: Un éleveur découvre une vache sur son toit 0 Elle a voulu toucher du museau le soleil, elle finira dans un hamburger. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6464 Karma: 6336 Re: Un éleveur découvre une vache sur son toit Re: Un éleveur découvre une vache sur son toit 0

Rien que normal : avec toutes les piqures aux hormones qu'ils leur refilent. psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 742 Karma: 1594 Re: Un éleveur découvre une vache sur son toit Re: Un éleveur découvre une vache sur son toit 0 Il aurait pu filmer la descente (à l'horizontale ,mais là,c'est un autre débat) AlexKidd Je suis accro Inscrit le: 26/7/2004 Envois: 669 Karma: 644 Re: Un éleveur découvre une vache sur son toit Re: Un éleveur découvre une vache sur son toit 1 Quelque chose me dit qu'elle n'est pas si stupide que ça, et qu'elle fait bien de remettre en question ce qu'elle a appris à l'école... boulouch Je m'installe Inscrit le: 18/6/2014 Envois: 194 Karma: 343 Re: Un éleveur découvre une vache sur son toit Re: Un éleveur découvre une vache sur son toit 0 Peut être qu'elle s'est rendu compte que sa "vocation bouchère" ne la mènerait pas loin et qu'il était temps d'explorer d'autres horizons ? JEVOUSHAIS Je masterise ! Inscrit le: 12/12/2013 Envois: 2914 Karma: 1425 Re: Un éleveur découvre une vache sur son toit Re: Un éleveur découvre une vache sur son toit 1 @AlexKidd

Capitaine, ô capitaine ! Olivere Je m'installe Inscrit le: 20/2/2015 Envois: 179 Karma: 587 En ligne ! Re: Un éleveur découvre une vache sur son toit Re: Un éleveur découvre une vache sur son toit 0 Un lien avec les mystérieux objets volants abattus par les USA ?