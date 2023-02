Vidéo : 5 chiens pour une branche d'arbre Posté par Kilroy1

Dans une forêt en Pologne, 5 petits chiens ont trouvé un bâton. Mais ils n’arrivent pas à le décrocher de l'arbre.



Vidéo (45s) : 5 chiens vs 1 Bâton





Sur le même sujet :

Vidéo : Un chien résout un problème Vidéo : Un chien ramène un super bâton à la maison Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 485 Karma: 289 Re: 5 chiens pour une branche d'arbre Re: 5 chiens pour une branche d'arbre 0 Me dites plus jamais que les chiens sont plus intelligents que les chats Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1185 Karma: 4890 Re: 5 chiens pour une branche d'arbre Re: 5 chiens pour une branche d'arbre 2 Five dogs one branch, la suite de... Nikus Je viens d'arriver Inscrit le: 21/11/2022 Envois: 12 En ligne ! Re: 5 chiens pour une branche d'arbre Re: 5 chiens pour une branche d'arbre 0

(ça doit faire mal à l'entrejambe) Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 172 Karma: 706 Re: 5 chiens pour une branche d'arbre Re: 5 chiens pour une branche d'arbre 0 Si mon chien pouvait s'amuser comme ça pendant la promenade, ça m'économiserait mes semelles. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1765 Karma: 3452 Re: 5 chiens pour une branche d'arbre Re: 5 chiens pour une branche d'arbre 1 Je suis le seul à avoir attendu que 4 d'entre eux lachent la branche et que le dernier restant se fasse catapulter ? Beuleu50 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2023 Envois: 45 En ligne ! Re: 5 chiens pour une branche d'arbre Re: 5 chiens pour une branche d'arbre 0

@ThomGamer

Je suis le seul à avoir attendu que 4 d'entre eux lachent la branche et que le dernier restant se fasse catapulter ?

Non non, tu n'est pas le seul. Mais ces bestiaux ne sont pas assez futé pour comprendre le comique que cela provoquerait. Citation :Non non, tu n'est pas le seul. Mais ces bestiaux ne sont pas assez futé pour comprendre le comique que cela provoquerait. Beuleu50 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2023 Envois: 45 En ligne ! Re: 5 chiens pour une branche d'arbre Re: 5 chiens pour une branche d'arbre 0

@Stromtooper

Si mon chien pouvait s'amuser comme ça pendant la promenade, ça m'économiserait mes semelles.

oui mais à force de s'énerver comme ça, ça rend la viande plus dure. Encore toute une équipe que l'on ne va pas pouvoir arroser de ketchup-moutarde et mettre dans du pain (je suis sûr qu'une fois désossé il font juste la bonne taille). Citation :oui mais à force de s'énerver comme ça, ça rend la viande plus dure. Encore toute une équipe que l'on ne va pas pouvoir arroser de ketchup-moutarde et mettre dans du pain (je suis sûr qu'une fois désossé il font juste la bonne taille). Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.