Vidéo : Une conversation téléphonique entre Mr Watt et Mr Knott Posté par CrazyCow

Il va falloir comprendre un minimum l'anglais pour apprécier la blague.



Vidéo (25s) : What's your name?





LeMiniMilgram Kapybara Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 7500 Karma: 19567 En ligne ! Re: Une conversation téléphonique entre Mr Watt et Mr Kno... Re: Une conversation téléphonique entre Mr Watt et Mr Kno... 0 ça me rappelle cette scène :



Police Squad! (In Colour) - Name Confusion



Police Squad! (In Colour) - Name Confusion Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 14068 Karma: 10303 En ligne ! Re: Une conversation téléphonique entre Mr Watt et Mr Kno... Re: Une conversation téléphonique entre Mr Watt et Mr Kno... 0 Et c'est Juste son prénom. Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 334 Karma: 1381 Re: Une conversation téléphonique entre Mr Watt et Mr Kno... Re: Une conversation téléphonique entre Mr Watt et Mr Kno... 1 Pour les non anglophones, disons qu'il s'appelle Juste Leblanc. gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 659 Karma: 1358 Re: Une conversation téléphonique entre Mr Watt et Mr Kno... Re: Une conversation téléphonique entre Mr Watt et Mr Kno... 0

La vidéo est déjà passée :



The Italian Man Who went to Malta. Un classique sur les problèmes de compréhension, mais assez ancien, beaucoup de gens ne connaissent pas:La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic23349.html The Italian Man Who went to Malta. Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 355 Karma: 652 Re: Une conversation téléphonique entre Mr Watt et Mr Kno... Re: Une conversation téléphonique entre Mr Watt et Mr Kno... 0 Une autre, un petit plus insupportable.





Who? (Animaniacs) brandon13 Je viens d'arriver Inscrit le: 5/1/2011 Envois: 12 En ligne ! Re: Une conversation téléphonique entre Mr Watt et Mr Kno... Re: Une conversation téléphonique entre Mr Watt et Mr Kno... 0 Moi ça me fait penser à ça





Me Saw Who in Among Us.