Vidéo : Depuis son travail et à l'aide de sa sonnette Ring, une femme aide la police à arrêter un suspect Posté par LeMiniMilgram

Depuis son travail, une femme reçoit une notification de la sonnette connectée de sa maison. C'est la police et elle a besoin d'aide.



Vidéo (3mn18s) : Une sonnette Ring aide la police à arrêter un suspect





Sur le même sujet :

Vidéo : Il avertit son voisin que sa femme le trompe Vidéo : Un enfant demande de l'aide à son papa avec une sonnette connectée Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1191 Karma: 4904 En ligne ! Re: Depuis son travail et à l'aide de sa sonnette Ri... Re: Depuis son travail et à l'aide de sa sonnette Ri... 1 J'espère pour eux et le retour au poste en voiture que c'était la poubelle recyclable, et pas celle du compost... Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 176 Karma: 712 En ligne ! Re: Depuis son travail et à l'aide de sa sonnette Ri... Re: Depuis son travail et à l'aide de sa sonnette Ri... 3 L'effet flingue sur la tronche qui a eu 0 effet !

Moi je serais déjà couché dans mon urine... Kurt_Meredh Je m'installe Inscrit le: 20/11/2016 Envois: 136 Karma: 439 Re: Depuis son travail et à l'aide de sa sonnette Ri... Re: Depuis son travail et à l'aide de sa sonnette Ri... 2 Après on dit que les jeunes d'aujourd'hui sont bêtes et fainéants.



Mais franchement, celui-là, il fait preuve d'initiative, d'inventivité, et à la fin d'une belle opiniâtreté. Même choppé, il tente le tout pour le tout, il ne laisse jamais tomber malgré l'adversité.



Bref plein de belles qualités qui font plaisir à voir et donnent confiance en l'avenir. Moi je dis chapeau ! LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 670 Karma: 1169 Re: Depuis son travail et à l'aide de sa sonnette Ri... Re: Depuis son travail et à l'aide de sa sonnette Ri... 0 , ça fait déjà 12 heures Il se rebarre encore après, pour voir la suite du live, ça fait déjà 12 heures kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2756 Karma: 6189 En ligne ! Re: Depuis son travail et à l'aide de sa sonnette Ri... Re: Depuis son travail et à l'aide de sa sonnette Ri... 0



Beaucoup de commentaires contre la sponsorisation des vidéos Red Bull.



Personne pour râler sur le fait qu'on est la marque de la sonnette : alors qu'on s'en fou complétement !



*Mode ralâge : OFF*



*Mode ralâge : ON*Beaucoup de commentaires contre la sponsorisation des vidéos Red Bull.Personne pour râler sur le fait qu'on est la marque de la sonnette : alors qu'on s'en fou complétement !*Mode ralâge : OFF* Taxidermiste Je suis accro Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 526 Karma: 1105 En ligne ! Re: Depuis son travail et à l'aide de sa sonnette Ri... Re: Depuis son travail et à l'aide de sa sonnette Ri... 0 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.