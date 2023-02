Vidéo : Un parapentiste rase un peu trop le sommet d'une montagne Posté par Koreus

Vendredi dernier en Autriche, un parapentiste a surestimé son vol en rase-motte au sommet d'une montagne



Vidéo (13s) : Rase-motte en parapente #FAIL





Sur le même sujet :

Vidéo : Un parapentiste évite la mort de justesse Vidéo : Une femme se filme pendant un décollage en parapente Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3284 Karma: 10622 Re: Un parapentiste rase un peu trop le sommet d'une... Re: Un parapentiste rase un peu trop le sommet d'une... 2 Un petite pensée à la croix qui était là bien avant ce pignouf. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2949 Karma: 7927 Re: Un parapentiste rase un peu trop le sommet d'une... Re: Un parapentiste rase un peu trop le sommet d'une... 1 Le pilote de parapente n'a eu qu'une ecchymose au poignet et un bon mal au cul ! Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4454 Karma: 3395 Re: Un parapentiste rase un peu trop le sommet d'une... Re: Un parapentiste rase un peu trop le sommet d'une... 0 La croix l'a peut-être sauvé.

Je serai lui je me convertirai au christianisme. Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 1355 Karma: 725 Re: Un parapentiste rase un peu trop le sommet d'une... Re: Un parapentiste rase un peu trop le sommet d'une... 0 Je pense qu'il vaut mieux raser le sommet de la montagne plutôt qu'une paroi de falaise Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 231 Karma: 581 Re: Un parapentiste rase un peu trop le sommet d'une... Re: Un parapentiste rase un peu trop le sommet d'une... 1 Heureusement que les randonneurs qui n'avaient rien demandés n'ont pas été blessés ...

Quant à cet adorateur de Darwin qui fait du rase-motte sans visibilité (il voit les randonneurs au dernier moment) et sans skill, il ramasse son égo au sol (en même temps que la croix) et retourne faire du parapente en altitude ... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.