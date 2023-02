Vidéo : Un super aimant retire les clous d'une plage après un immense feu de joie Posté par Koreus

Aux Pays-Bas, un super aimant retire les clous d'une plage après l'immense feu de joie du nouvel an



Vidéo (50s) : Un super aimant retire les clous de sable





papasan Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 421 Karma: 705 Re: Un super aimant retire les clous d'une plage apr... Re: Un super aimant retire les clous d'une plage apr... 1 Chanmé le clou du spectacle ! Havanna Je m'installe Inscrit le: 31/1/2016 Envois: 221 Karma: 201 Re: Un super aimant retire les clous d'une plage apr... Re: Un super aimant retire les clous d'une plage apr... 0 Je suis cloué du bec SoBas Je m'installe Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 177 Karma: 189 Re: Un super aimant retire les clous d'une plage apr... Re: Un super aimant retire les clous d'une plage apr... 0 Il faudrait inventer la même chose pour les petits Legos du salon, sur lesquels on marche tôt le matin.

Les darons comprendront…

Les darons comprendront… ChristOFF Je viens d'arriver Inscrit le: 21/9/2010 Envois: 66 En ligne ! Re: Un super aimant retire les clous d'une plage apr... Re: Un super aimant retire les clous d'une plage apr... 0 C'est où exactement ????



Pas trop envie de me promener pieds nus là bas, même après leur "nettoyage".

MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1979 Karma: 3834 En ligne ! Re: Un super aimant retire les clous d'une plage apr... Re: Un super aimant retire les clous d'une plage apr... 0 Ce serait une très mauvaise idée de passer cet aimant sur les plages du débarquement en Normandie. Vraiment con...