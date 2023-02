Vidéo : Au début, il voulait fabriquer une petite maison pour une grenouille Posté par Koreus

Au début, il voulait fabriquer une petite maison pour une grenouille, mais cela a vite dégénéré.



Vidéo (2mn12s) : Il fabrique une maison pour une grenouille





Pacolito: C'EST FANTASTIQUE !!!



Stromtooper: https://www.koreus.com/modules/newbb/topic219000.html

Backyard Squirrel Maze 1.0- Ninja Warrior Course J'adore ! ça me rappelle la vidéo du gars qui faisait un parcours du combattant pour écureuils :Backyard Squirrel Maze 1.0- Ninja Warrior Course



https://www.koreus.com/modules/newbb/topic219000.html



Nucleon: Génial

Schau: Ca fait vraiment plaisir ce genre de vidéo.

Merci Koreus!



