Vidéo : Le meilleur cosplay de l'ATL Comic Con Posté par Le_Relou

L'ATL Comic Con a eu lieu du 24 au 26 février 2023 et voici le meilleur cosplay de l'évènement.



Vidéo (23s) : Cosplay The Ring





Vidéo : Blague à sa copine : The Ring au réveil Vidéo : Cosplay du no-life dans South Park Source : Forum dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2951 Karma: 7941 En ligne ! Re: Le meilleur cosplay de l'ATL Comic Con 0

y a de l'idée mais mon préféré reste celui là :



y a de l'idée mais mon préféré reste celui là : Rhododendron Je suis accro Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 529 Karma: 4963 Re: Le meilleur cosplay de l'ATL Comic Con Re: Le meilleur cosplay de l'ATL Comic Con 0 Le meilleur cosplay de l'ATL Comic Con

Rhododendron Je suis accro Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 529 Karma: 4963 Re: Le meilleur cosplay de l'ATL Comic Con 0 Le meilleur cosplay de l'ATL Comic Con

Au vu des autres costumes, je dirais même là que ça crève l'écran...

Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 704 Karma: 2800 En ligne ! Re: Le meilleur cosplay de l'ATL Comic Con 0 Vivement un cosplay The Human Centipede