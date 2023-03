Vidéo : Un homme est allé chercher son ami à l'aéroport et lui a réservé une surprise Posté par Koreus

Une idée pour la prochaine fois que vous devrez aller chercher un ami à l'aéroport.



Vidéo (10s) : Aller chercher un pote à l'aéroport





Auteur Conversation Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 338 Karma: 1401 Re: Un homme est allé chercher son ami à l'aéroport ... Re: Un homme est allé chercher son ami à l'aéroport ... 0 Navrant. NeinDanke Je m'installe Inscrit le: 2/5/2014 Envois: 314 Karma: 167 Re: Un homme est allé chercher son ami à l'aéroport ... Re: Un homme est allé chercher son ami à l'aéroport ... 2 @Neutre et c'est pas forcément mieux naprès Zoltek Je suis accro Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 554 Karma: 576 Re: Un homme est allé chercher son ami à l'aéroport ... Re: Un homme est allé chercher son ami à l'aéroport ... 0 @Neutre HAHAHAHA !!!!!! Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5852 Karma: 8729 Re: Un homme est allé chercher son ami à l'aéroport ... Re: Un homme est allé chercher son ami à l'aéroport ... 0 Quelques années en arrière et la blague eut un autre accueil que ce qui va suivre. Ludo44 Je masterise ! Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 2008 Karma: 698 Re: Un homme est allé chercher son ami à l'aéroport ... Re: Un homme est allé chercher son ami à l'aéroport ... 2

Oui on était jeunes et cons Déjà fait avec des potes : on avait pas utilisé pornhub ou autre site, mais on avait fait une Big banderole avec écrit " bon retour les stars du porno"Oui on était jeunes et cons Taxidermiste Je suis accro Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 529 Karma: 1124 Re: Un homme est allé chercher son ami à l'aéroport ... Re: Un homme est allé chercher son ami à l'aéroport ... 0

Afficher le spoil Comprendra qui pourra. Pour les blagues potaches, il faut toujours avoir son pote michel. Nimf79 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 58 En ligne ! Re: Un homme est allé chercher son ami à l'aéroport ... Re: Un homme est allé chercher son ami à l'aéroport ... 0 @Jinroh C'était mieux avant quand on pouvait ouvertement être homophobe, c'est ça ou j'ai mal compris? sherno Garçon un Pastis Inscrit le: 25/11/2014 Envois: 51 Karma: 139 En ligne ! Re: Un homme est allé chercher son ami à l'aéroport ... Re: Un homme est allé chercher son ami à l'aéroport ... 0 C'est con et potache, voir un peu beauf, mais...franchement d'un autre coté, ça fait du bien de voir ce genre de conneries, dans un monde où n'importe quelle communauté te tombe sur la gueule pour un écart qui ne va pas dans leur direction..C'est dire où on en est arrivé..

edit : ha ben non en fait, en voyant certains commentaires, c'est vraiment plus possible ce genre de blagues, c'est beaucoup trop homophobe.. *facepalm*



Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1202 Karma: 4931 Re: Un homme est allé chercher son ami à l'aéroport ... Re: Un homme est allé chercher son ami à l'aéroport ... 1 @Nimf79 Holala cette mentalité ! Quand tu fais une blague, tu es forcément quelquechosophobe ? Et s'il avait simplement écrit « casting pornhub » tu aurais trouvé ça misogyne, ou hétérophobe ? Pouhlala, l'humour n'existe donc plus en 2023 ???