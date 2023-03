Vidéo : Un chat défend son jardin contre l'intrusion d'un renard Posté par Koreus

En Angleterre, un renard a posé ses pattes dans le mauvais jardin.



Vidéo (18s) : Chat de garde vs Renard





Vidéo : Des animaux sous son porche Vidéo : Un chat défend un enfant contre un chien Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Fefee Je m'installe Inscrit le: 20/11/2007 Envois: 173 Karma: 157 Re: Un chat défend son jardin contre l'intrusion d&a... Re: Un chat défend son jardin contre l'intrusion d&a... 0 Heureusement pour le chat car je crois pas que ça s'en sorte vivant d'un duel contre un renard. Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 1012 Karma: 1148 Re: Un chat défend son jardin contre l'intrusion d&a... Re: Un chat défend son jardin contre l'intrusion d&a... 0 Cette leçon vaut bien un bol de croquettes sans doute. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 709 Karma: 2819 Re: Un chat défend son jardin contre l'intrusion d&a... Re: Un chat défend son jardin contre l'intrusion d&a... 0

Benoit Paire - La chaaatte Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1205 Karma: 4952 En ligne ! Re: Un chat défend son jardin contre l'intrusion d&a... Re: Un chat défend son jardin contre l'intrusion d&a... 0 J’ai vu mon chat faire pareil, ce qui m’a beaucoup étonné, le renard étant connu pour être un prédateur de chats, entre autres (et que mon chat n’a plus de coucougnettes). Doc38 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/9/2013 Envois: 42 Karma: 93 Re: Un chat défend son jardin contre l'intrusion d&a... Re: Un chat défend son jardin contre l'intrusion d&a... 1 @Bricci Pas si étonnant que ça. Les renards s'en prennent surtout aux chatons, en général un chat adulte en bonne santé n'a pas trop à craindre d'un renard. SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 313 Karma: 635 Re: Un chat défend son jardin contre l'intrusion d&a... Re: Un chat défend son jardin contre l'intrusion d&a... 0



Le renard était prévenu pourtant… Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1205 Karma: 4952 En ligne ! Re: Un chat défend son jardin contre l'intrusion d&a... Re: Un chat défend son jardin contre l'intrusion d&a... 0 Doc38 Merci Doc pour cet éclaircissement !