Vidéo : Russell Coight nous montre comment démarrer un feu avec une batterie de voiture Posté par LeMiniMilgram

L'Australien Russell Coight doit allumer un feu mais ses allumettes sont mouillées. Pas de problème, il y a une astuce.



Vidéo (30s) : Astuce pour allumer un feu à l'aide d'une batterie de voiture





Vidéo : Ouvrir une canette sans la languette Vidéo : Faire du beurre en secouant de la crème fraiche

teletactica Je viens d'arriver Inscrit le: 24/6/2016 Envois: 99 Karma: 233 Re: Russell Coight nous montre comment démarrer un feu av... 0 Encore un qui n'était pas au courant ...

WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 193 Karma: 298 Re: Russell Coight nous montre comment démarrer un feu av... 0 Dans sa prochaine vidéo, comment faire un lit avec un kangourou

kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2762 Karma: 6223 Re: Russell Coight nous montre comment démarrer un feu av... 0



Citation : Il s'agit d'un documentaire parodique d'émissions du genre voyage-aventure.





Vu que la Team premier degré a tendance à ne pas lire les descriptions de vidéos, je met ça là :Citation : Il s'agit d'un documentaire parodique d'émissions du genre voyage-aventure.

Taxidermiste Je suis accro Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 530 Karma: 1132 Re: Russell Coight nous montre comment démarrer un feu av... 0

@teletactica

Encore un qui n'était pas au courant ...



@teletactica Encore un qui n'était pas au courant ...

C'est fou, j'ai l'impression d'en lire justement un qui ne l'était pas non plus

Speedball Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 421 Karma: 267 Re: Russell Coight nous montre comment démarrer un feu av... 0 Il faut toujours avoir une batterie de voiture dans sa poche. CQFD

blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 93 Karma: 137 En ligne ! Re: Russell Coight nous montre comment démarrer un feu av... 0 on est d'accord que sa lampe est bien un truc qui tourne au gaz ?

c'est une bonne parodie, c'est mignon, ça ne fait pas de mal.

Aller je vais me faire quelques épisodes de M. Bean



c'est une bonne parodie, c'est mignon, ça ne fait pas de mal.



Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2481 Karma: 2092 Re: Russell Coight nous montre comment démarrer un feu av... 0

PAS DE PANIQUE BRO, J'ARRIVE. JE SAIS COMMENT ETEINDRE TON FEU DE VOITURE.

SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 319 Karma: 668 En ligne ! Re: Russell Coight nous montre comment démarrer un feu av... 0