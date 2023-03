Vidéo : Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un ruisseau finlandais Posté par Kilroy1

Dans un ruisseau finlandais, un chouette de l'Oural fait sa toilette. Des images assez rares.



Vidéo (2mn47s) : Une chouette prend un bain dans un ruisseau





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Phadeb J'aime glander ici Inscrit le: 7/3/2007 Envois: 9240 Karma: 320 Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... 0 Bon, ok, et ... ? Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 365 Karma: 672 Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... 1 C'est la vidéo la plus chouette de l'année ! Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 14155 Karma: 10419 Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... 0 Et derrière les oreilles ? c'est bien propre ? Zebuel Je viens d'arriver Inscrit le: 26/10/2016 Envois: 21 Karma: 62 Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... 1 @Phadeb : c'est mignon millerf Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 142 Karma: 151 Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... 0 Un peu déçu: je m'attendais presque à ce qu'elle enlève ses plumes et qu'elle sorte le savon...

Mais jolie vidéo!



Mais jolie vidéo! SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 323 Karma: 692 Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... 2

“- Elle traîne toujours des heures à prendre son bain.”



SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 323 Karma: 692 Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... 2

"- Elle traîne toujours des heures à prendre son bain."

"- Hedwidge n'est toujours pas rentrée…""- Elle traîne toujours des heures à prendre son bain." gazeleau J'aime glander ici Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 7335 Karma: 6081 Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... 0 Bande de voyeurs ! Jay_Padami Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 250 Karma: 264 Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... 0 c'est bô Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6483 Karma: 6373 En ligne ! Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... Re: Une chouette de l'Oural fait sa toilette dans un... 0 Quand je pense qu'en France les paysans clouaient les chouettes sur les portes de grange pour éloigner le " mauvais oeil "...