Vidéo : Un éléphant fait fuir une lionne en l'arrosant avec sa trompe Posté par Kilroy1

En Afrique du Sud, une lionne se reposait près d'un puit quand un éléphant est arrivé.



Vidéo (2mn21s) : Un éléphant arrose une lionne





Sur le même sujet :

Vidéo : Naissance d'un éléphanteau Vidéo : Un éléphant boit dans une piscine Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Chdo971 Je m'installe Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 109 Karma: 370 Re: Un éléphant fait fuir une lionne en l'arrosant a... Re: Un éléphant fait fuir une lionne en l'arrosant a... 2 Oui, enfin l'éclaboussement n'a eu aucun impact sur la scène surtout



Pas mal le photoshop du thumbnail au fait Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1217 Karma: 5031 En ligne ! Re: Un éléphant fait fuir une lionne en l'arrosant a... Re: Un éléphant fait fuir une lionne en l'arrosant a... 1 Je fais pareil quand on me dérange pendant l’apéro !



Édit : je profite de cette occasion magnifique de recaser cette pépite éducative :





Les nuls - le doc animalier Dikachu Je suis accro Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 549 Karma: 1673 Re: Un éléphant fait fuir une lionne en l'arrosant a... Re: Un éléphant fait fuir une lionne en l'arrosant a... 1 proboscidien Khalul Je m'installe Inscrit le: 13/9/2010 Envois: 205 Karma: 165 Re: Un éléphant fait fuir une lionne en l'arrosant a... Re: Un éléphant fait fuir une lionne en l'arrosant a... 0

@Dikachu

proboscidien

Pareil Citation :Pareil Taxidermiste Je suis accro Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 533 Karma: 1136 En ligne ! Re: Un éléphant fait fuir une lionne en l'arrosant a... Re: Un éléphant fait fuir une lionne en l'arrosant a... 0 Quelle chance on a d'avoir des animaux aussi extraordinaires.



Quel gâchis l'humanité en fait. sha-rity Je viens d'arriver Inscrit le: 22/4/2021 Envois: 34 Karma: 70 En ligne ! Re: Un éléphant fait fuir une lionne en l'arrosant a... Re: Un éléphant fait fuir une lionne en l'arrosant a... 0



L'éléphant s'appelle Atol. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.