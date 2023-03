Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 119) Posté par Koreus

En Inde, un jeune homme a eu la mauvaise idée d'escalader une chute d'eau.



Vidéo (28s) : Escalader une chute d'eau





Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 118) Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 186 Karma: 774 Re: L'idée à la con du jour (Vol 119) 2 En sandales sur de la roche mouillée, le combo parfait. saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 203 Karma: 509 Re: L'idée à la con du jour (Vol 119) 0 On dit merci aux 2 désignés volontaires pour ralentir la chute...

Un Darwin Award ça se rate d'un rien !

dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2954 Karma: 7968 Re: L'idée à la con du jour (Vol 119) 0 mais il voulait aller où ??? Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1219 Karma: 5035 Re: L'idée à la con du jour (Vol 119) 3 La semaine prochaine, Regis tentera l'ascension de l'Everest en claquettes et avec une corde à sauter !

Non mais des fois...

FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 299 Karma: 378 Re: L'idée à la con du jour (Vol 119) 1 A bien regarder les mecs, ils sont tous bourrés, non ? Moustache Je suis accro Inscrit le: 4/10/2022 Envois: 583 Karma: 431 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol 119) 1 Toujours eu peur de me prendre une caillasse ou une bûche sous une cascade. Maintenant j'aurai aussi peur de me prendre un Indien... SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 356 Karma: 751 Re: L'idée à la con du jour (Vol 119) 0 Heureusement qu'il avait ses sandales d'escalade sinon ça aurait pu être pire. Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 372 Karma: 690 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol 119) 0 Sa manœuvre était aussi dangereuse pour ses os que les cris de ses potes pour nos oreilles.