Vidéo : La véritable histoire d'Amélie Poulain par Jean-Pierre Jeunet Posté par Mamethis

A travers un court-métrage, Jean-Pierre Jeunet nous raconte la véritable histoire de d'Amélie Poulain



Vidéo (6mn40s) : La véritable histoire d'Amélie Poulain





Sur le même sujet :

Vidéo : Spider Vidéo : Pub Canal+ (Papa) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1228 Karma: 5069 En ligne ! Re: La véritable histoire d'Amélie Poulain par Jean-... Re: La véritable histoire d'Amélie Poulain par Jean-... 1 Tout ça se tient, c'est très clair. ^^ ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1772 Karma: 3287 Re: La véritable histoire d'Amélie Poulain par Jean-... Re: La véritable histoire d'Amélie Poulain par Jean-... 1 Toutes les théories complotistes finissent par se réaliser…

#NousSachons ALRIK Je m'installe Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 278 Karma: 412 Re: La véritable histoire d'Amélie Poulain par Jean-... Re: La véritable histoire d'Amélie Poulain par Jean-... 0 Pfffffeuufff Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 187 Karma: 777 Re: La véritable histoire d'Amélie Poulain par Jean-... Re: La véritable histoire d'Amélie Poulain par Jean-... 0 Elle déménage ensuite en Syrie et se fait appeller Nadia El Mansour, de grandes aventures l'attendent... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2766 Karma: 6228 Re: La véritable histoire d'Amélie Poulain par Jean-... Re: La véritable histoire d'Amélie Poulain par Jean-... 0

@Stromtooper

Elle déménage ensuite en Syrie et se fait appeller Nadia El Mansour, de grandes aventures l'attendent...





Effectivement, cette passerelle avec le bureau des légendes est très bien trouvée.



Et la voix de Dussollier va toujours parfaitement avec les images.



Citation :Effectivement, cette passerelle avec le bureau des légendes est très bien trouvée.Et la voix de Dussollier va toujours parfaitement avec les images. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.