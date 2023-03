Vidéo : Un pigeon se réfugie dans une boutique pendant une averse de grêle Posté par Djoach

En Turquie, un gentil commerçant a ouvert la porte automatique de sa boutique pour laisser entrer un pigeon qui cherchait un refuge pendant une grosse tempête de grêle frappant la région.





Vidéo (29s) : Un pigeon trouve un abri pendant une averse de grêle





Auteur Conversation Beuleu50 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2023 Envois: 80 Re: Un pigeon se réfugie dans une boutique pendant une av... Re: Un pigeon se réfugie dans une boutique pendant une av... 7 ouf Koreus est de retour Beuleu50 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2023 Envois: 80 Re: Un pigeon se réfugie dans une boutique pendant une av... Re: Un pigeon se réfugie dans une boutique pendant une av... 0 en Turkie il y a de la grêle, en France de la grève. A une lettre près : même combat marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 626 Karma: 1119 Re: Un pigeon se réfugie dans une boutique pendant une av... Re: Un pigeon se réfugie dans une boutique pendant une av... 1 Pigeon, oiseau à la grise robe

dans l’enfer des villes

à mon regard tu te dérobes...

Tu es vraiment le plus agile



Et quand le ciel se déchaine

et que tombe la grêle,

tu ne crains pas la haine

toi, l'oiseau éternel marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 626 Karma: 1119 Re: Un pigeon se réfugie dans une boutique pendant une av... Re: Un pigeon se réfugie dans une boutique pendant une av... 0 @Beuleu50 Quelqu'un a payé sa caution en bitcoin. Ouf ! il nous a manqué. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2960 Karma: 7984 Re: Un pigeon se réfugie dans une boutique pendant une av... Re: Un pigeon se réfugie dans une boutique pendant une av... 0 entre la grêle et les chats , pas simple la vie d'un pigeon en Turquie ! Acefx Je viens d'arriver Inscrit le: 10/4/2021 Envois: 7 Re: Un pigeon se réfugie dans une boutique pendant une av... Re: Un pigeon se réfugie dans une boutique pendant une av... 0 Comme on aime l'exactitude sur ce forum, je ne pas me tromper en disant c'est une tourterelle et non un vulgaire pigeon ! Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 281 Karma: 1188 Re: Un pigeon se réfugie dans une boutique pendant une av... Re: Un pigeon se réfugie dans une boutique pendant une av... 2

@Beuleu50

en Turkie il y a de la grêle, en France de la grève. A une lettre près : même combat



Mais au final on a toujours des pigeons (#Politise chaque article! ) Citation :Mais au final on a toujours des pigeons (#Politise chaque article! Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 188 Karma: 779 Re: Un pigeon se réfugie dans une boutique pendant une av... Re: Un pigeon se réfugie dans une boutique pendant une av... 0

@Beuleu50

ouf Koreus est de retour ;)

J'étais sur le point d'appeler le 17... Citation :J'étais sur le point d'appeler le 17... Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 309 Karma: 1129 Re: Un pigeon se réfugie dans une boutique pendant une av... Re: Un pigeon se réfugie dans une boutique pendant une av... 0

@Acefx

Comme on aime l'exactitude sur ce forum, je ne pas me tromper en disant c'est une tourterelle et non un vulgaire pigeon ! :-)

@Acefx

Comme on aime l'exactitude sur ce forum, je ne pas me tromper en disant c'est une tourterelle et non un vulgaire pigeon ! :-)

je dirai même plus : une tourterelle Turque ! ( c'est le nom de l'espèce je précise )