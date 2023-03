Vidéo : Le gardien de but de Cobresal marque depuis ses 6 mètres au Chili Posté par Acherontia

Samedi dernier au Chili pendant un match de première division de football, un gardien de but a marqué depuis ses 6 m



Vidéo (11mn39s) : Un gardien de but marque depuis ses 6 m (Chili)





En vrai il faisait quoi si avancé le gardien ? Il pensait la dégager de volée avant que l'attaquant n'arrive dessus ?

On le voit commencer à mettre ses mains puis se dire "merde j'suis sorti de ma surface, je peux pas" et hop trop tard pour un plan de secours ... Mais tout vient de son positionnement ahurissant. Gustavitch Je m'installe Inscrit le: 17/1/2014 Envois: 406 Karma: 845 Re: Le gardien de but de Cobresal marque depuis ses 6 mèt... Re: Le gardien de but de Cobresal marque depuis ses 6 mèt... 0 @LinkSaga C'est assez habituel que les gardiens soient très avancés dans ces cas-là. Je ne suis pas un pro mais je sais que c'est ultra courant. Comme ça je dirais que ça suit le reste de l'équipe, qui est globalement avancé. La ligne de défenseurs est proche du milieu, du coup le gardien s'avance pour récupérer les ballons qui seraient entre lui et ses défenseurs.

Et perso quad je suis gardien, je m'avance... Pour y voir quelque chose XD Mais je joue niveau "est-ce qu'il est tondu le terrain cette semaine ?" donc c'est pas un argument valable à leur niveau.

Et perso quad je suis gardien, je m'avance... Pour y voir quelque chose XD Mais je joue niveau "est-ce qu'il est tondu le terrain cette semaine ?" donc c'est pas un argument valable à leur niveau. LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1763 Karma: 1226 Re: Le gardien de but de Cobresal marque depuis ses 6 mèt... Re: Le gardien de but de Cobresal marque depuis ses 6 mèt... 0 @Gustavitch

CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17786 Karma: 26417 Re: Le gardien de but de Cobresal marque depuis ses 6 mèt... Re: Le gardien de bout de Cobresal marque depuis ses 6 mèt... 2

Goooooooooooooooooal !!



Goooooooooooooooooal !! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.