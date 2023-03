Vidéo : Un veau réalise une évasion spectaculaire Posté par -Flo-

Un veau réalise une évasion spectaculaire sous le regard ébahi de deux vaches.



Vidéo (30s) : Un veau a un coup de speed





kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2768 Karma: 6231 Re: Un veau réalise une évasion spectaculaire Re: Un veau réalise une évasion spectaculaire 1



C'est la journée du veau aujourd'hui !



C'est la journée du veau aujourd'hui ! Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 202 Karma: 532 Re: Un veau réalise une évasion spectaculaire Re: Un veau réalise une évasion spectaculaire 0 gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 675 Karma: 1397 En ligne ! Re: Un veau réalise une évasion spectaculaire Re: Un veau réalise une évasion spectaculaire 0 lorsque veau vole, popaul Koreus Webhamster Inscrit le: 3/7/2002 Envois: 74680 Karma: 36644 Re: Un veau réalise une évasion spectaculaire Re: Un veau réalise une évasion spectaculaire 1 kpouer J'attends le message du membre qui se plaint qu'il y a trop de vidéos de veau sur le site et que Koreus a bien changé ! J'attends le message du membre qui se plaint qu'il y a trop de vidéos de veau sur le site et que Koreus a bien changé ! Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1269 Karma: 5220 Re: Un veau réalise une évasion spectaculaire Re: Un veau réalise une évasion spectaculaire 2 Le fameux sauté de veau !

J’adore la réaction de la vache qui vient constater l’exploit de plus près !

@Koreus après la journée du phasme, 29 mars, journée du veau ? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2964 Karma: 8024 Re: Un veau réalise une évasion spectaculaire Re: Un veau réalise une évasion spectaculaire 0 mouais , ca veau pas prison break ... MadMac Je viens d'arriver Inscrit le: 19/6/2012 Envois: 40 Re: Un veau réalise une évasion spectaculaire Re: Un veau réalise une évasion spectaculaire 0 Encore un veau-rien qui fugue ! fabiolerusse Je m'installe Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 179 Karma: 189 En ligne ! Re: Un veau réalise une évasion spectaculaire Re: Un veau réalise une évasion spectaculaire 0 Un veaul au vent .... Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 721 Karma: 2906 En ligne ! Re: Un veau réalise une évasion spectaculaire Re: Un veau réalise une évasion spectaculaire 0 Après je le comprends avec une musique pareille je me serais aussi barré.