Vidéo : Un insecte file un petit coup de main à un golfeur Posté par -Flo-

Sur le green, un insecte file un petit coup de main à un golfeur en lui rapprochant sa balle du trou.





Vidéo (29s) : Un bousier pousse une balle de golf





Vidéo : Ivre, il fait du golf Vidéo : Un alligator géant sur un terrain de golf en Floride

Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1280 Karma: 5273 Re: Un insecte file un petit coup de main à un golfeur Re: Un insecte file un petit coup de main à un golfeur 2

Pour qu'un bousier soit attiré par une balle de golf, c'est qu'elle devait un peu sentir la...le ...enfin bon... elle est drôle cette vidéo !Bravo @Koreus Non toi non plus tu n'as pas changé !

Journée du bousier du coup ?

Bravo @Koreus Non toi non plus tu n'as pas changé !

Journée du bousier du coup ?

zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 248 Karma: 336 Re: Un insecte file un petit coup de main à un golfeur Re: Un insecte file un petit coup de main à un golfeur 0

Full metal jacket - J'parie que tu peux aspirer une balle de golf à travvers un tuyau d'arrosage

dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2965 Karma: 8027 Re: Un insecte file un petit coup de main à un golfeur Re: Un insecte file un petit coup de main à un golfeur 1 Bricci la balle :







MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1987 Karma: 3855 Re: Un insecte file un petit coup de main à un golfeur Re: Un insecte file un petit coup de main à un golfeur 0 Du coup, le jeu est bousillé ou pas ? Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1280 Karma: 5273 Re: Un insecte file un petit coup de main à un golfeur Re: Un insecte file un petit coup de main à un golfeur 0 @dtclulu Ah ben voilà, tout s'explique ! bjone Je viens d'arriver Inscrit le: 15/12/2021 Envois: 25 Re: Un insecte file un petit coup de main à un golfeur Re: Un insecte file un petit coup de main à un golfeur 0 Du coup Baygon Jaune ou Baygon Vert ?