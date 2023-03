Vidéo : Chorégraphie avec les mains par le groupe italien Urban Theory Posté par Koreus

Les danseurs du groupe italien Urban Theory réalisent des jolies chorégraphie en musique avec leurs mains et leurs bras.



Vidéo (2mn11s) : Urban Theory





Auteur Conversation Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2765 Karma: 4733 Re: Chorégraphie avec les mains par le groupe italien Urb... Re: Chorégraphie avec les mains par le groupe italien Urb... 1 Bon ils ont l'habitude de parler avec les mains ça se voit Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1282 Karma: 5281 Re: Chorégraphie avec les mains par le groupe italien Urb... Re: Chorégraphie avec les mains par le groupe italien Urb... 2 C'est clair que c'est pas un veau ou un bousier qui feraient ça... (le mec qui tourne en boucle)



Non, c'est très fort et très impressionnant !



Non, c'est très fort et très impressionnant ! Uatuu Je suis accro Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 706 Karma: 347 En ligne ! Re: Chorégraphie avec les mains par le groupe italien Urb... Re: Chorégraphie avec les mains par le groupe italien Urb... 0 Même un handicapé peut le faire...



...alors un italien, vous pensez. SnikePlassken Je suis accro Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 645 Karma: 968 Re: Chorégraphie avec les mains par le groupe italien Urb... Re: Chorégraphie avec les mains par le groupe italien Urb... 0



