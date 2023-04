Vidéo : HIDARI, un combat de samouraï en stop-motion

Posté par Loom-



Après avoir été trahi par ses pairs et avoir perdu son père et son bras droit, l'artisan légendaire "Jingoro Hidari" entreprend un voyage de vengeance avec son partenaire "Sleeping Cat" et sa prothèse mécanique. Enfin, Jingoro affronte l'un de ses adversaires, Inumaru, dans un combat à mort...





Vidéo (5mn32s) : HIDARI

