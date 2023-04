Vidéo : Un chat sème le chaos Posté par Kilroy1

Dans une pièce rempli de chats, un des félins sème le chaos



Vidéo (30s) : Panique en chaîne chez les chats





Auteur Conversation djstif77 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/4/2021 Envois: 29 Re: Un chat sème le chaos 0 Chat valait-il la peine de faire autant de chahut ! Jimmy-Floyd Je viens d'arriver Inscrit le: 10/5/2011 Envois: 53 Re: Un chat sème le chaos 1 @0:11 Deux qui se battent en plein chaos. Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 192 Karma: 785 Re: Un chat sème le chaos 2

ça me fait tellement penser à ce sketch de jamel debouze : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2305872 Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6498 Karma: 6390 Re: Un chat sème le chaos 0 Vaine agitation...

SnikePlassken Je suis accro Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 684 Karma: 1021 Re: Un chat sème le chaos 0 @0:11 Deux qui se battent en plein chaos. @Jimmy-Floyd le noir et le blanc, classique 🫢





camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 850 Karma: 3280 En ligne ! Re: Un chat sème le chaos 0 0:11 Celui qui saute par la fenêtre, et qui a oublié que la vitre est fermée, m'a tué