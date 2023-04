Vidéo : Un bébé précoce apprend à lire Posté par Kilroy1

Un bébé apprend à lire et il se débrouille déjà super bien !



Vidéo (13s) : Un bébé précoce





Sur le même sujet :

Vidéo : Bébé Précoce Image : Un chaton apprend à lire Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Kokoon Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 475 Karma: 347 Re: Un bébé précoce apprend à lire Re: Un bébé précoce apprend à lire 0 impressionnant, il va vite en plus dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2967 Karma: 8034 En ligne ! Re: Un bébé précoce apprend à lire Re: Un bébé précoce apprend à lire 0



https://www.youtube.com/watch?v=hfjh4V1kOK8 ca me rappelle les mythiques 2 minutes du peuple ^^ Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.