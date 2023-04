Vidéo : Un enfant montre à son père comment il s'est fait mal Posté par -Flo-

Un enfant montre à son père comment il s'est fait mal. Une reconstitution fidèle des événements.





Vidéo (13s) : Un enfant montre comment il s'est fait mal





Vidéo : La pire douleur connue de l'homme Vidéo : Enfant vs Ballon de baudruche Source : Forum

Sebmagic J'aime glander ici Inscrit le: 26/11/2007 Envois: 5627 Karma: 1798 Re: Un enfant montre à son père comment il s'est fai... 0 Déjà testé, ça peut durer entre deux et trois heures et occuper ainsi votre matinée ! fabiolerusse Je m'installe Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 180 Karma: 190 En ligne ! Re: Un enfant montre à son père comment il s'est fai... 0 Jamais deux sans trois ...