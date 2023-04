Vidéo : Reconstitution en Lego et en stop motion de la bataille de Caen Posté par Djoach

Un Youtubeur a réalisé une reconstitution de la bataille de Caen (1944) avec des briques de LEGO filmée en stop-motion



Vidéo : L'histoire de l'humanité en LEGO Vidéo : Star Wars LEGO Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeMiniMilgram Kapybara Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 7659 Karma: 20061 En ligne ! Re: Reconstitution en Lego et en stop motion de la batail... Re: Reconstitution en Lego et en stop motion de la batail... 0



Aucun lego n'a été maltraité !